“Pelo contrário, vamos fazer mais testes”, respondeu o responsável, citado pela agência espanhola Efe, quando questionado sobre se o executivo de Donald Trump planeia reduzir a testagem à presença do SARS-CoV-2, diante de uma comissão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

No sábado, Trump disse durante um comício em Tulsa, no Oklahoma, que pediu a redução do número de testes à presença do novo coronavírus.

Contudo, Fauci assegurou que o Presidente dos Estados Unidos não lhe fez qualquer pedido nesse sentido, nem aos restantes responsáveis sanitários.

“Tanto quanto sei, não nos foi pedido a redução dos testes. Vamos fazer mais testes”, prosseguiu o epidemiologista, que é dirigente do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alergias dos Estados Unidos da América e também integra o grupo de trabalho da Casa Branca para mitigar a pandemia.