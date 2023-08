A IP tinha referido que a circulação na Linha do Oeste estava suspensa nos dois sentidos, desde as 19:53, entre as estações do Outeiro e Caldas da Rainha.

O atropelamento ferroviário ocorreu na zona de Vale Francos, concelho do Cadaval, distrito de Lisboa, de acordo com o Comando Sub-regional do Oeste.

Fonte da GNR adiantou à Lusa que o incidente provocou um morto, sem adiantar mais informações.