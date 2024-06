Segundo disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional do Algarve, o alerta foi dado às 08:05, tendo ocorrido ao local do acidente 12 operacionais apoiados por seis viaturas.

A circulação ferroviária esteve interrompida na Linha do Algarve, na zona de Olhão, no sentido Vila Real de Santo António/Faro.

A mesma fonte referiu que se tratou de “um atropelamento ferroviário, do qual resultou um morto”, sem adiantar mais detalhes.