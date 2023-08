A circulação na EN 113, que liga Leiria a Ourém, no distrito de Santarém, tinha sido cortada nos dois sentidos devido a um incêndio que deflagrou ao início da tarde de segunda-feira no Arrabal, freguesia do concelho de Leiria.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 13:47, de acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Às 04:12 estavam estavam envolvidos no combate às chamas 155 operacionais, apoiados por 49 viaturas.