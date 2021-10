Na quarta-feira, autoridades informaram que estavam à procura de Brian Laundrie, o namorado da influencer Gabby Petito, quando encontraram o que pareciam ser "restos humanos". Segundo a norte-americana CNN, foi agora confirmado que pertencem ao jovem, que estava desaparecido.

O FBI identificou os restos mortais através da comparação dos "registos dentários", foi referido numa publicação no Twitter.

O FBI tinha também encontrado ontem uma mochila e um caderno que pareciam pertencer a Laundrie, num trilho no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek em North Port, na Flórida.

Gabby Petito e o namorado, Brian Laundrie, partiram em julho para uma viagem pelos Estados Unidos numa carrinha convertida em autocaravana para visitar os parques nacionais no oeste do país.

No início de setembro, Brian Laundrie voltou inesperadamente a casa dos pais, na Florida, sem a namorada, rejeitando também explicar onde é que ela estava. O jovem, de 23 anos, foi identificado como "pessoa de interesse" no caso e desapareceu poucos dias antes de as autoridades descobrirem os restos mortais de Gabby Petito.

O corpo de Petito foi descoberto num acampamento perto do Parque Nacional Grand Teton, no Wyoming, em 19 de setembro, oito dias depois de a família a ter dado como desaparecida e 22 dias após o último relato de avistamento da jovem com vida.

A autópsia ao corpo de Gabby Petito revelou que a jovem de 22 anos foi estrangulada.

O desaparecimento de Petito comoveu os Estados Unidos. A influenciadora, com mais de um milhão de seguidores no Instagram, publicou imagens idílicas da viagem na sua conta, algumas delas ao lado de Brian Laundrie.