Nuno Fonseca referiu que o trabalho está a ser realizado por uma equipa de cinco elementos pertencente a uma empresa da especialidade contratada pelo município.

"Eles têm estado cá a trabalhar", afirmou.

Questionado sobre se já há alguns resultados preliminares da auditoria, o autarca respondeu que não está por dentro do trabalho que tem sido desenvolvido, "com total independência", pelos auditores que estão a analisar as contas da câmara e das empresas municipais, no período que corresponde aos últimos quatro anos.

A decisão política de se avançar para a auditoria foi tomada no início do mandato quando a nova gestão (PS/Livre), eleita e outubro de 2017, constatou nas contas camarárias o que considerou serem situações que careciam de esclarecimento.