Aconteceu esta tarde uma reunião entre os profissionais e o Conselho de Administração do CHLO. Só depois deste encontro é que seria tomada uma posição pública da administração sobre o anunciado pedido de demissão dos chefes do serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier. Contudo, a reunião terminou sem acordo.

Segundo Rita Perez, presidente do conselho de administração do hospital, há de facto "um número significativo de vagas [que] ficou por preencher".

Quanto às demissões, a médica frisou que "não ficou claro e evidente que se iriam demitir" e foi sugerida a criação de um "grupo de trabalho" para resolver a situação.

Foi ainda referido que "não está tudo bem", mas "estão asseguradas as condições mínimas" para o funcionamento do hospital, sendo que as urgências só irão fechar no mês de agosto se for absolutamente necessário.

Segundo a carta enviada por um grupo de assistentes hospitalares de medicina interna, a que a Lusa teve acesso, está em causa o planeamento da escala do mês de agosto, que prevê que a constituição das equipas do serviço de urgência geral (SUG) seja assegurada apenas por um assistente hospitalar (com função de chefia) e um interno de formação geral.

“Não estarão garantidas a capacidade de assistência e cuidados às pessoas que recorrem ao SUG do CHLO nem a segurança destas e dos profissionais que as assistem. Nesse sentido, concretizando-se este planeamento e a constituição das equipas nele proposta, o grupo apresentará a sua demissão em bloco da função de chefia do SUG, a aplicar a partir do mês de agosto”, pode ler-se na carta, tornada hoje pública.

Estes profissionais de saúde manifestaram “profundo desagrado e indignação” relativamente a esta situação, lembrando que “a crise que vive o SUG é antiga e tem-se vindo a agravar progressivamente” e exigindo uma “mudança radical e urgente” da Direção do Serviço de Urgência (DSU) e do Conselho de Administração do CHLO.

Sublinharam também que a disponibilidade e o esforço para cumprir as necessidades de assistência aos cidadãos, em condições crescentemente precárias, “têm sido cada vez maiores”.