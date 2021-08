Nascer do Sol:

- “Talibãs não perturbam férias do ministro”

- “Entrevista a Nuno Palma: ‘o PS e a extrema-esquerda são os principais responsáveis pela estagnação do país’”

- “Matos Fernandes corre com presidente das florestas e nomeia ex-secretário de Estado de Sócrates”

- “Barómetro: Cotrim Figueiredo e IL em alta”

- “António Saraiva: ‘Temos um número absurdo de funcionários públicos’”

- “SNS: Retratos de médicos de família exaustos, descrentes e desiludidos”

- “Ema Paulino: ‘Há uma corrida aos testes no final da semana’”

Público:

- “Entrevista a Carmen Garcia: ‘Gosto de acreditar que dou voz às mulheres do interior’”

- “Mais vagas para responder a número histórico de candidatos ao superior”

- “Covid-19: Sucesso da vacinação leva a antecipar a abertura”

- “Reportagem: Onde as conversas de vizinhos na rua são património”

- “Pashtana Durrani: ‘O povo afegão só quer uma vida normal’”

- “Azores Parque: Presidente do Santa Clara acusado de desviar fundos”

- “Tiago Antunes: O que pensa o contra-regra de António Costa”

- “País Basco: Bilbau, a cidade que não é só um quadro”

Jornal de Notícias:

- “Estado poupa três milhões na compra de novos radares”

- “Escolas mantêm regras mesmo com vacinação”

- “Fiscalização: Todos os dias são deixados ao abandono dois animais”

- “Violação: Recluso em liberdade condicional atira vítima a poço”

- “Porto: Charme do Hotel Infante de Sagres dura há sete décadas”

- “Alcácer do Sal: Três mortos em acidente com quatro carros”

- “Dinheiro Vivo: Emprego sobe graças à Função Pública”

- “Reabertura: Lotação dos restaurantes alargada”

- “Serviços: Atendimento sem marcação só em setembro”

- “Covid-19: País continua em situação de risco elevado”

- “Ataque: Virologista defende que atletas assintomáticos e vacinados não sejam impedidos de competir”

- “Moreirense 2-3 Braga: Ricardo Horta entrou para decidir o jogo nos descontos”

- “F. C. Porto: Tentaram seduzir Wendell com equipamento do Benfica”

Diário de Notícias:

- “Emprego: Aumento ‘impressionante’ fez-se com subida recorde de funcionário públicos”

- “China, Rússia e Turquia: Os atores que é preciso ter em conta no novo Afeganistão”

- “O que pode reabrir: Nova fase da ‘libertação’ chega na segunda-feira”

- “Global Tech Innovator: A descoberta do próximo unicórnio para pôr a inovação a potenciar a economia”

- “Brunch com... Paulo Lameiro. O leiriense que dá música a bebés, faz da morte celebração e cria ópera com reclusos”

- “Manuela Júdice: A comissária que aprendeu francês com belgas em Luanda e se dedica a ‘vender a França’ em Portugal”

- “Hugo Vau: ‘Às vezes prefiro vir sem a expectativa do surf, há muito para fazer nos Açores’"

Correio da Manhã:

- “Benfica cria empresa para negócio da China. O ex-presidente renunciou ao cargo após ser detido”

- “Pandemia: Restaurantes com mais clientes na nova fase do desconfinamento”

- “Três mortos em acidente”

- “Predador sexual apedreja para matar vítima de violação”

- “Venda de imóveis: Inquilinos de Lagoa alvo de pressão no Algarve”

- “Habitação na Alemanha. Suspeito de matar Maddie esconde masmorra”

A Bola:

- “Aí está Darwin. Avançado convocado quase três meses depois da operação ao joelho”

- “André Silva estreia-se a marcar pelo RB Leipzig”

- “Sporting-Belenenses: Em equipa que ganha não se mexe. Nem por Nuno Mendes…”

- “FC Porto: Wendell só na próxima jornada”

- “Valdano: Tal como todos os génios, Messi era um funil”

Record:

- “Pote parte tudo. É o médio de raiz com a melhor média de golos da história do Sporting. Pulveriza registos de Bruno Fernandes, Balok, António Oliveira e Osvaldo Silva”

- “Gil Vicente – Benfica: Jesus repisa Vlachodimos. “Não fez um grande jogo”

- “FC Porto. Rivais como dantes. Dragões entendem que não tinham de notificar Benfica por Wendell”

- “FC Porto. Corona é reforço até ver. Encerradas negociações com o Sevilha”

O Jogo:

- "FC Porto: Galatasaray pergunta por Mbemba. Grujic continua fora dos disponíveis”

- “Moreirense-Braga. Hora inverteu o ciclo. Dificuldades previstas por Carvalhal confirmaram-se, mas ainda há uma estrela no plantel bracarense”

- “Sporting-Belenenses: Treinador admite complicações de marcedo – ‘Não temos certezas”

- “Gil Vicente-Benfica: O melhor com o PSV foi Morato”

- "V. Gumarães: André Almeida renovou contrato por dois anos”