Expresso:

- “Covid-19: Peritos da DGS contra vacinação de crianças”

- “PJ analisa entrevista de Rendeiro à procura de pistas”

- “Rio enviou SMS falsas aos militantes”

- “Listas de deputados e linhas vermelhas dividem o BE”

- “Em dois meses, Chega perdeu cinco dos seus eleitos nas autarquias”

- “Ex-comando pode ser peão de uma rede muito maior”

- “72% dos jovens ganham menos de 950 euros por mês”

- “Quem é Olaf Scholz, o novo líder da Alemanha?”

- “Pinto da Costa suspeito de usar família para ‘burlar’ FCP”

- “Hospitais ficam melhor ou pior depois das PPP?”

- “Unidade da Polícia Judiciária sem diretor há dois meses”

- “Ex-BESA penaliza Portugal”

- “Itália no caminho de Portugal”

- “5G em Portugal”

Nascer do Sol:

- “Há idosos à guarda dos hospitais há mais de um ano”

- “Dia D para Rio e Rangel”

- “25 de Novembro clandestino”

- “Pinto da Costa: 600 mil euros/ano só para ir à bruxa”

- “Militares lançam movimento pela verdade”

- “Isaltino desanca na polícia municipal”

- “Inês Sousa Real: Terrenos agrícolas da líder do PAN estão em reserva de caça”

- “Mais de uma centena de hotéis à venda em Portugal: 21 são em Lisboa”

- “Covid-19: Variante africana faz soar os alarmes”

- “Eugénio Rosa: ‘O Estado deve dar garantia ao Montepio, mas não em dinheiro’”

- “Sandra Felgueiras: Informação da RTP em pé de guerra”

- “Herman José: ‘Morrerei no dia em que me reformar’”

Público:

- “Estudo revela que 26% dos jovens já se medicaram para a depressão”

- “Fugas especial vinhos: Cinco jovens enólogos que vale a pena seguir”

- “Quem vai mandar no PSD: o aparelho ou o voto livre?”

- “Entrevista: Francisco Assis ‘ficaria feliz’ se fosse presidente do parlamento”

- “Covid-19: Nova variante gera confusão e cautela em toda a Europa”

- “Violência obstétrica: ‘Vivi um inferno num lugar que se chama maternidade’”

Jornal de Notícias:

- “Farmácias reforçam pessoal para corrida aos testes covid”

- “Entrevista, Vítor Baía: ‘Futuro do F. C. Porto passará sempre pela formação’”

- “Mundial: Primeiro vencer a Turquia, depois fugir da Itália”

- “Clubes amadores temem caos com restrições”

- “Valentina: Pena de madrasta reduzida para metade por não lhe ter batido”

- “Dinheiro Vivo: Operadores de cruzeiros confiantes na retoma compram navios”

- “Rui Rio e Paulo Rangel: O que distingue os candidatos à liderança do PSD”

Diário de Notícias:

- “Fundos: Governo quer usar PRR para cortar na despesa e aumentar receita fiscal”

- “Maria João Avilez: ‘A direita precisava de começar tudo outra vez’”

- “Gonçalo Lobo Xavier: ‘Subida de preços na cadeia de produção vai refletir-se no cabaz’ de compras, admite líder da APED”

- “Rio vs. Rangel: Sociais-democratas escolhem hoje entre um líder ao centro e um que rejeita o bloco central”

- “Pandemia: Omicron, a nova variante que vem de África e está a voltar a deixar o mundo assustado”

- “Jovens e a educação: Melhor salário, relações e satisfação: curso é a chave para felicidade, mas pressão pesa”

- “Peter Bakker: ‘A COP26 foi um ponto de inflexão. A verdadeira economia está agora à mesa’, diz especialista em ambiente”

- “’Brunch’ com… Erik Ibrahim e Inês Santos: Três filhos, três empresas e um restaurante. A vida é um passeio no parque”

- “Música: ‘Busto’, o primeiro trabalho de Amália com Alain Oulman”

Correio da Manhã:

- “Negociações sobre o passivo da Promovalor. Vieira apaga dívida de 160 milhões. Discute com credor data da transferência das ações de empresa devedora. Entrega buraco ao Novo Banco. Sociedade com capital negativo”

- “Pandemia: Nova variante arrasa mercados e corta ligações aéreas a África”

- “Crime em Sintra: Dupla de ladrões vigia gerente de loja antes de torturar e matar”

- “Liderança do PSD: 46 mil militantes escolhem candidato a primeiro-ministro”

- “Madrasta de Valentina com pena reduzida para metade: Tribunal da relação diz que não participou na morte da menina”.

- “Prescrição: MP arquiva inquérito a padre de Boliqueime”

- “Sem juros: 80 mil milhões de euros em depósitos à ordem”

- “Alcochete: Polícia Militar apanha coronel nas caçadas”

- “Belenenses SAD-Benfica: Covid-19 ataca plantel azul. Benfica e Belenenses SAD querem jogar. Jesus perdoa Seferovic”

- “Mundial do Qatar: Turquia, com Itália à espreita, no caminho da seleção”.

- “Vidas - Pesadelo britânico: Ronaldo junta-se a Pink para ajudar crianças”

A Bola:

- “Ameaça covid”

- “Belenenses SAD – Benfica (20:30): Pandemia volta em força. Surto nos azuis deixa realização do jogo nas mãos do delegado de saúde”

- “Conjunto do Jamor tem 17 infetados – 14 jogadores e três elementos do ‘staff’, entre eles o treinador. Acordo entre clubes para adiamento está posto de parte, falta saber se será decretado isolamento a todo o plantel”

- “Tondela também se apresentará em Alvalade sem o técnico principal e três futebolistas que testaram positivo”

- “Benfica. Garantia de Jesus: Seferovic e mais dez”

- “Benfica: AD anula castigo de dois jogos de interdição da Luz”

- “FC Porto. ‘Podia relançar a minha carreira’ – Ruben Semedo”

- “Sporting. Amorim à beira de novo recorde: pode ser o treinador português mais rápido de sempre a chegar às 50 vitórias na Liga. Se bater o Tondela só fica atrás de Jimmy Hagan e Bela Guttman”

- “Mundial/2022. Turquia é o primeiro adversário no ‘play-off’. Pior pode ser o segundo. Itália possível no caminho de Portugal para o Qatar – se bater macedónia do Norte e seleção os turcos. A boa notícia é que ambos os jogos (se forem mesmo dois…) serão em casa”

- “Fernando Santos. ‘A minha confiança é grande’”

- “Taça dos Libertadores. Palmeiras – Flamengo (20:00). Abel Ferreira à procura de lugar na História. Pode levantar o troféu pela segunda época consecutiva”

- “Liga. Moreirense 2 – Gil Vicente 2”

- “Opinião: Hoje escreve Valdano: ‘Apesar de morto, Diego continua a fintar ingleses e a alimentar a lenda”

Record:

- “Covid faz razia”

- “Belenenses SAD – Benfica. Águias defrontam equipa de remendos. 17 elementos, entre os quais 13 jogadores e o técnico, positivos no Belenenses SAD.

- “Encarnados não aceitam adiamento. Só o delegado de saúde pode impedir a realização do jogo”

- “Tondela sem treinador. Ayestarán e três futebolistas infetados [com covid-19]”

- “Benfica. Jesus perdoa falhanço do suíço em Barcelona. ‘Confio no Seferovic e vai ser titular’. André Almeida também em vantagem para o onze”

- “Sporting. Matheus Nunes: De talismã a imprescindível. É o único leão que esteve em todos os jogos esta época. Em 20 partidas só tem menos 142 minutos do que em 39 na temporada passada”

- “Sporting. TCAS regeira recursos da FPF por Amorim”

- “Sporting. SAD reembolsou 26,7 milhões do empréstimo obrigacionista de 2018”

- “FC Porto. Seca afeta Taremi: não faturou nas últimas cinco partidas”

- “Mundial/2022. Seleção. Turquia e Itália no caminho para o Qatar. Decisão em casa, mas campeão europeu é ameaça”

- “Futebol. Partidos de acordo na AR. Cartão do Adepto acabou”

- “Liga. Moreirense 2 – Gil Vicente 2”

O Jogo:

- “Mundial/2022. Seleção. Sorteio de poucos amigos. Turquia na meia-final do ‘play-off’ para o Mundial2022 e depois o vencedor do Itália – Macedónia do Norte”

- “Seleção fará o segundo jogo também em casa, se passar”

- “Fernando Santos: ‘Todos confiamos que vamos estar no mundial’”

- “Selecionador italiano insatisfeito: ‘Gostaríamos de evitar Portugal’”

- “FC Porto. Conceição a seis jogos da História. Tem a terceira melhor série portista. Sem derrotas na Liga e Robson ao alcance”

- “FC Porto. Números confirmam: Champions puxa pelo melhor de Zaidu”

- “Belenenses SAD – Benfica (20:30). Covid ameaça dérbi. Há 17 elementos infetados entre jogadores e técnico dos azuis”

- “Benfica. Seferovic tem titularidade garantida”

- “Jesus e a Taça (de Portugal): ‘Benfica e FC Porto não têm sorte nos sorteios”

- “Sporting. Adan bateu melhor registo da carreira: espanhol esteve 516 minutos seguidos sem sofrer golos – na Liga ninguém se aproxima”

- “Sporting. Leões reembolsaram 26 M€ de empréstimo de 2018. Salgado Zenha: ‘Estamos perto do equilíbrio financeiro’”

-“Sporting de Braga. Golão na Liga Europa é habitual nos treinos, mas em competição acesa: Galeno - As ‘bananas’ são a meias com Medeiros”

- “Palmeiras – Flamengo (20:00). Abel tenta a segunda Libertadores”