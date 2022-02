A Bola:

- "Super Darwin, Águia esteve a perder até aos 60 minutos, Bis de uruguaio fez a Luz suspirara de alívio, Encarnados aproximam-se de FC Porto e Sporting - e vão à luta pelo apuramento direto para a Champions, Avançado chega ao 18.º golo no campeonato e fica mais sozinho na luta por A Bola de Prata"

- "Ainda o clássico, Queixa-crime contra Baía, Conceição e Rui Cerqueira, FC Porto: Fábio Vieira talhado para os grandes jogos, Sporting: o filme do fabuloso segundo golo no Dragão"

- "SC Braga 2 - 1 P. Ferreira: O guerreiro do costume"

- "Futebol americano: Hoje há super bowl"

O Jogo:

- "Balbúrdia, Parte II, Sporting anuncia queixas-crime contra Baía e Conceição, FC Porto desmente Varandas e acusa-o de vitimização"

- "Benfica 2 - 1 Santa Clara: Uma hora a andar para trás"

- "FC Porto: Seis pontos deram sempre título"

- "Sporting: Amorim duplicou recorde de expulsões"

- "Braga 2 - 1 P. Ferreira: R. Horta disse presente"

- "Mundial de clubes: Chelsea venceu sem convencer Abel Ferreira"

Record:

- "Flash Darwin, Uruguaio bisa em dois minutos e águia faz mira ao leão, 'É lindo ganhar aqui em casa e ainda mais depois de estarmos a perder'"

- "Chamem a polícia, Sporting e FC Porto em guerra aberta, Leões avançam com queixa-crime contra Baía, Conceição e Cerqueira, Em causa agressões verbais e tentativas de agressão física a Varandas"

- "Super bowl, o sonho vivido por cá"

Público:

- "Saúde mental: Tempo de espera para consulta de pedopsiquiatria pode chegar aos seis meses"

- "Mais ansiosos e tristes: Como a pandemia perturbou os mais jovens. Testemunhos na primeira pessoa"

- "Guiné-Bissau: Diretor da Rádio Capital critica Marcelo e denuncia 'clima de terror'"

- "Crise na Ucrânia: Biden avisa Putin de que invasão terá resposta 'rápida e severa'"

- "Futebol: Sporting faz queixa-crime contra membros do FC Porto"

- "Temporada Cruzada: Marcelo e 'As Três Graças' na abertura da 'Saison'"

- "Região Centro: Autarcas não querem trocar agricultura e turismo por lítio"

- "Jerónimo Martins: Estado incapaz de cobrar 26 milhões de taxa alimentar"

Jornal de Notícias:

- "Alimentos à base de insetos esgotam nos supermercados"

- "Via verde do AVC socorre mais gente e com maior rapidez"

- "Entrevista JN/TSF 'Tenho um orgulho enorme de ser de detrás das pedras' Jorge Braz, selecionador nacional de futsal"

- "Clássico Sporting pede interdição do Dragão, portistas acusam Varandas de propaganda"

- "Benfica 2-1 Santa Clara Reviravolta em dois minutos dá oxigénio às águias"

- "Viagens: Venda e aluguer de autocaravanas batem recorde"

- "Notícias Magazine: As novas formas de amar"

- "Ucrânia: Biden avisa Putin de custos severos em caso de invasão"

- "Reportagem: Quando os polícias chegam ao limite"

- "Urbano: Nómadas digitais são o novo filão das cidades"

Diário de Notícias:

- "Um em cada 10 enfermeiros pede escusa de responsabilidade pelos cuidados prestados"

- "Joana Vasconcelos Artista plástica"

- "Lisboa: Meio milhar ainda está a viver na rua"

- "Mulheres reclusas no fascismo distinguidas em livro"

- "Setúbal: Povo sonha com o regresso das conservas"

- "Espanha Castela e Leão a votos. Vox quer entrar no governo PP"

- "Futsal: Como chegar ao topo"

- "Liga Benfica bate Santa Clara com bis de Darwin"

- "Opinião: José Mendes Parlamento. Teste de stresse com Ventura"

- "Adalberto Campos Fernandes Saúde. Futuro com sustentabilidade"

- "Notícias Magazine: As novas formas de amar"

Correio da Manhã:

- "Planeia matança para vingar suspeita de batota, Atentado travado, João revoltado com acusação de plágio na faculdade, Jovem acreditava que seria suspenso, Porteira do prédio estranhava comportamento"

- "Atropela peregrinos e foge do local em contramão"

- "Benfica 2 - 1 Santa Clara, Darwin dá novo fôlego ao Benfica"

- "Guerra aberta, Sporting acusa Baía e Sérgio de agressão, Varandas sem cartões e telemóvel"

- "Ucrânia: Biden alerta Putin que conflito será desastroso"

- "D. José Cordeiro, Novo arcebispo de Braga, 'Queremos saber tudo sobre a pedofilia"

- "Negócio: BES financia quinta de filha de Manuel Pinho"

- "Consumo: Bens alimentares cada vez mais caros"

- "Tábua: Usa câmara escondida para fazer exame de código"

- "Vidas de domingo: Marcelo e Macron apoiam associação de Sara Carreira"