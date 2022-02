Público:

- "Cibersegurança. Vaga de pirataria atinge Vodafone e põe em causa a segurança do país"

- "Alteração dos prazos dos contratos dificulta acesso ao crédito à habitação"

- "Lisboa. Câmara é líder dos assessores por vontade e por dinheiro"

- "Inquérito. Cidadãos da União Europeia a favor da defesa da Ucrânia"

- "Óscares. Jane Campion de novo na corrida pela Melhor Realização"

- "PSP. IGAI investiga agentes ilibados pelo MP em caso com tortura"

Jornal de Notícias:

- "Portugal está há três meses sob ataque de hackers estrangeiros"

- "Chove cada vez menos. Seis dos dez anos mais secos ocorreram depois de 2000"

- "Colegas filmam agressões na escola a aluna de 11 anos"

- "BES. Ministério Público quer Ricardo Salgado uma década na prisão"

- "JN North Festival. The Jesus and Mary Chain e Tricky na Alfândega do Porto"

- "10 de Junho. Braga e Reino Unido acolhem comemorações"

- "Bento XVI pede perdão às vítimas de abusos sexuais na Igreja"

- "Ronaldo. Seguranças e amigos no círculo restrito de CR7"

- "Análise. Campeonato português é o que tem mais vermelhos"

Diário de Notícias:

- "Multas até 50 mil euros para entidades sem plano contra ciberataques"

- "Marília Santos: 'Incentivo ao abate devia voltar, mas para comprar carros elétricos', afirma a primeira mulher CEO da VW, em Portugal"

- "Covid-19. O que mudou nos cuidados intensivos: há menos doentes e a maioria está lá por outras doenças graves"

- "Novo governo. Marcelo cria expectativas sobre discurso na posse de Costa: 'Não me ouvirão até dia 23'"

- "Liderança. 'Não faz sentido que as mulheres não estejam nos conselhos de administração', diz Isabel Soares, da Tabaqueira"

- "Ameaça. Reportagem sobre islamismo em França aquece a campanha eleitoral"

- "Festas de Lisboa. Regresso dos Santos com 'toda a segurança' é neste ano, afiança vereador da Cultura"

- "Desporto. Mexidas no mercado deixam plantel do Sporting mais valioso do que o do FC Porto"

Correio da Manhã:

- “Casos em Leiria e Beja: Doentes morrem à espera nas urgências”

- “Autoridade de Saúde abre processos”

- “Apagão na Vodafone: Terrorismo deixa sem telefone 4,7 milhões”

- “MP pede dez anos de cadeia para Ricardo Salgado”

- “Banqueiro com memória seletiva na audiência e tratamento VIP no tribunal”

- “Novas tabelas. Governo só corrige IRS das pensões públicas”

- “Loures: Julgado por matar pai e irmã grávida”

- “Pandemia. Covid atinge um em cada três portugueses”

- “Notícia no mundo. Portugal é paraíso fiscal das criptomoedas”

- “Clássico. Amorim quer superar teste no Dragão. Conceição com dúvidas entre Pêpe e Taremi”

- “Pizzi saiu: Pacto de balneário no plantel das águias”

- “Escutas. Mendes impôs Vinicius ao Benfica”

Inevitável:

- "José Tribolet, especialista em cibersegurança: 'No ciberespaço estamos em guerra há muito tempo'”

- “Ataque à Vodafone: espionagem industrial é uma das pistas"

- "O sono na história. Como dormiam os nossos antepassados?"

- "Boicote ao Chega é tática para 'enfraquecer a direita moderada'"

- "Executivo. Marcelo dá posse ao novo Governo a 23 de fevereiro"

- "Ricardo Salgado alega Alzheimer para não prestar declarações"

- "Bruxelas arrecada 2,2 mil milhões para empréstimos a Portugal"

- "Quatro histórias de quem foi vítima de assédio e não esquece"

- "Carnaval. Figueira da Foz confirma realização de festejos"

Tal & Qual:

- “Puritanos do Chega em negócios de sexo”

- “Rendeiro o inimigo público n.º 1”

- “Ana Paula Vitorino: Ex-ministra é patroa implacável”

- “NFT: Saiba como comprar nada por milhões”

Negócios:

- "Setor da construção civil aposta na industrialização"

- "Da energia à banca, onde chegou o ataque à Vodafone"

- "Investimento público ganha força por via de novos projetos do PRR"

- "Imobiliário. Edifício-sede da Tranquilidade vendido por 67 milhões"

- "Financiamento Portugal vai aos mercados com juros a subirem"

- "Papel. Navigator considera parcerias para crescer"

- "Vítor Bento: 'Enviesamentos ideológicos que hostilizam o lucro são obstáculo que importa superar' [Líder da Associação Portuguesa de Bancos]"

- "Algarve vai receber a primeira aldeia cripto"

Record:

- “Benfica. Meteram o pé. Rui Costa ficou satisfeito com reação da equipa”

- “Sarabia feliz em Alvalade: ‘Sinto-me importante’”

- “FC Porto. Gente grande: Miúdos com provas dadas”

- “Belenenses SAD: Kevin é reforço”

- “Mundial de Clubes. Palmeiras-Al Ahly (2-0): Abel Ferreira na final”

O Jogo:

- “Sérgio arrisca, Rúben espera. Análise a 26 clássicos mostra o que separa as abordagens: Conceição ataca mais do que Amorim”

- “Palmeiras-Al Ahly (2-0): Abel está na final”

- “Al-Hilal-Chelsea: Leonardo Jardim aponta baterias às ‘injustiças’”

- “Benfica. Everton e o sabor da liberdade”

- “Braga. Tudo sobre a máquina da formação”

- “V. Guimarães. Assinaturas de Pinto Lisboa serão analisadas”

A Bola:

- “Plano €100 milhões: Varandas espera grande encaixe no verão e já tem compras definidas”

- “’Benfica será sempre a minha casa’, Pizzi”

- “FC Porto: História sorri a Conceição”

- “FC Porto. ’Queremos ganhar tudo’, Fábio Vieira”

- “Mundial de Clubes. Abel está na final”