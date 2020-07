A Bola:

- “Tondela-FC Porto (1-3): Ponto final: Dragões podem ser campeões no hotel ou se empatarem frente ao Sporting”

- “Benfica: de volta à normalidade”

- “Sporting-Santa Clara: ‘Vão jogar os melhores’, Rúben Amorim não admite poupanças a pensar no clássico no dragão”

- “Seleção: Como estão os heróis de 2016”

- “Fórmula 1: Grande Prémio confirmado”

- “Internacional: Nani e Bruno brilham”

O Jogo:

- “Está por um fio: Dragões fizeram a parte deles, num jogo bem complicado, e ficaram a um ponto do título”

- “Famalicão-Benfica (1-1): Honra chegou para o mínimo”

- “Sporting-Santa Clara: Miúdos dispensam mercado”

- “Euro’2016: ‘Continuaremos a ganhar’, Fernando Gomes e Fernando Santos a uma voz no 4.º aniversário da glória europeia”

- “Marítimo: SAD pede seis milhões ao FC Porto”

Record:

- “Tondela-FC Porto (1-3): Está quase: Dragões a um ponto do 29.º título”

- “Famalicão-Benfica (1-1): Águias estendem passadeira”

- “Sporting-Santa Clara: ‘Acuña e Jovane vão jogar de castigo’, Amorim confirma discussão, mas retira carga dramática”

- “Euro’2016 foi há 4 anos: ‘Vamos continuar a ganhar’, Fernando Santos”

Público:

- “Conselho das Obras Públicas quer apressar ligação Lisboa-Porto”

- “Ípsilon: A incrível história de Lawrence da Arábia”

- “PS e PSD recusam cortar apoio do Estado aos partidos”

- “Paschal Donohoe substitui Mário Centeno no Eurogrupo”

- “PS desistiu de mandar Orçamento para o Constitucional”

- “Como uma pandemia faz (ou desfaz) um estadista”

- “Mãe acusada por crime de mutilação genital feminina”

- “Empate do Benfica obriga Porto a adiar a festa do título”

- “Brasil: Jair Bolsonaro veta água potável para índios”

- “Joalharia: Dois tesouros e uma doação vão tornar o Museu de Arte Antiga mais brilhante”

- “Biodiversidade: Descobertas três novas espécies de serpentes em Angola”

Jornal de Notícias:

- “Câmaras já ajudam a pagar rendas a milhares de famílias”

- “Cheira a título: Tondela 1-3 FC Porto”

- “Águia capitula: Famalicão 1-1 Benfica”

- “Holanda é o principal paraíso fiscal dos ricos portugueses”

- “Homicídio: Fátima premeditou a morte do filho autista”

- “Eurogrupo: Irlandês causa surpresa e derrota a favorita espanhola”

- “Doença rara: Seis bebés tomaram o 'remédio' da Matilde’”

- “Penafiel: A história dos cinco Sousas que derrotaram a covid-19”

- “Reportagem: Jovens com vida suspensa em nova crise económica”

Jornal i:

- “Entrevista a José Gomes Ferreira: ‘O diabo já chegou sob a forma da pandemia’”

- “Eurogrupo: Irlandês Paschal Donohoe é o novo presidente”

- “Recheio alvo de buscas por suspeitas de fuga ao fisco”

- “PS: Medina e Pedro Nuno Santos terão de esperar pela sucessão”

- “Índia vai testar vacina da covid em humanos em agosto”

- “Festas-covid chegam à Europa”

Correio da Manhã:

- “Queda de avião em Sintra: Coronel morto em sabotagem: Sargento mecânico denuncia o crime”

- “Tondela-FC Porto (1-3): Dragão a um ponto do título”

- “Famalicão-Benfica (1-1): Águia adia festa do rival”

- “CM revela lista: Amianto em hospitais e tribunais antigos ameaça saúde”

- “Prostituta aponta nome de juiz”

- “Recuperação económica: Consultor de Costa quer TGV Lisboa-Porto”

- “Violência doméstica: Distrai filho para matar mulher em Olhão”

Negócios:

- “Ministério Público admite pedir que Mexia não possa gerir cotadas”

- “ADSE propõe aumento do preço das consultas”

- “Valor das casas estava a acelerar no interior do país”

- “Banco de Portugal teme ‘paradoxo da poupança’”

- “Socialistas adiam ‘direito a desligar’ no auge do teletrabalho”

- “Entrevista a Maria José Núncio: 'Desconfinamento trouxe uma espécie de desapontamento'”

- “O PIB ‘esqueceu-se’ da felicidade”

O Jornal Económico:

- “Cláusula ‘secreta’ abre a porta ao controlo do Novo Banco pelo Estado”

- “Sondagem Aximage/JE: Marcelo continua com reeleição garantida à primeira volta”

- “António Mexia: O gestor que o juiz desligou da corrente”

- “Angola perde arresto da Efacec e pode ter de pagar aos bancos”

- “Aviação: David Pedrosa na calha para suceder a Antonoaldo Neves à frente da TAP”

- “Conferência JE/Huawei: Tecnologia, capital e Know-how para o país não ficar para trás na nova ordem global”

- “Fundos de Investimento: ‘Portugueses estão a começar a ficar menos conservadores na exposição ao risco’, João Pratas, presidente da APFIPP”