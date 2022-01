- “Profissionais do SNS faltaram 5,1 milhões de dias em 2021”

- “Lourdes Castro (1930-2022): A artista que reinventou as sombras, lugar onde a arte cruzou a vida”

- “Um microbalanço dos microdebates, opinião, Ana Sá Lopes"

- “Covid-19: Eritreia é o único país africano que ainda não está a vacinar”

- “Sair para votar: Contestação judicial ao isolamento pode aumentar”

- “Entrevista: ‘As pessoas estão com muita vontade de virar uma página’, Psicóloga da ‘task force’ que assessorou Governo”

- “Dados pessoais: Os capitalistas da vigilância já têm muito de nós”

- “Padel: Governo premeia ‘Europeu’ ganho contra País Basco”

- “Estoril 2-3 Porto: Em nome do pai e do filho”

- “Portugal desperdiça seis milhões em apoios para fruta nas escolas”

- "Justiça: Seguro de trabalho paga morte por infeção no hospital”

- “IMI: Mais de metade dos municípios cobra taxa mínima”

- “Economia: Covid esconde impacto real do Brexit nas empresas”

- “Porto: Maternidade do Norte bate recorde de partos”

- “Entrevista JN/TSF: ‘Há um crescente desgosto dos miúdos pela escola’, [presidente do Conselho Nacional de Educação]”

- “Notícias Magazine: Bruxarias e superstições no futebol”

- “Nacionalidade: Processos deviam demorar 30 dias mas serviços levam até 11 meses”

- “Sonho cumprido: José Ferreira deixou a aldeia de um homem só para ver o FC Porto no Dragão, que se destaca na liderança”

- “Água engarrafada vale 266 mil milhões no mundo”

- “Portugal 2022: Margarida Cascais Tomé: ‘Estamos a assistir a uma transformação incrível nas nossas vidas e na vida das empresas’”

- “Teresa Freire: Psicóloga defende regresso às aulas presenciais. ‘Saúde mental é prioridade’”

- “Exportações: Vinho em alta, sapatos a cair: Pandemia baralha contas ao Brexit”

- “Explicador: O que muda nos direitos dos consumidores”

- “Embaixador do Irão: ‘Anterior governo de Teerão pôs os ovos todos na cesta do acordo nuclear’”

- “Cinema: Estreias e surpresas nos Globos de Ouro”

- “Moradia de luxo em Cascais: Rendeiro gasta meio milhão em jardim. Recorre a 'offshore' para pagar a conta”

- “Ex-banqueiro, que se encontra detido na África do Sul, fez as obras antes do colapso do Banco Privado Português”

- “Estoril 2-3 FC Porto: Emoção. Filho salva pai de perder pontos. Francisco marca golo”

- “Benfica – P. Ferreira: Veríssimo: ‘Não temos margem para errar’. Técnico diz que derrota do Sporting ‘não é incentivo extra’”

- “Sporting: Amorim iliba Esgaio de desaire nos Açores”

- “Falta de enfermeiros: Consultas em risco para doentes crónicos”

- “Processo BES/GES: Lesados com doenças graves exigem pensões”

- “Operação ‘Fora de jogo’: Advogado de Ronaldo trava aceso a emails”

- “Marinha tem 1.ª mulher: Marcelo promove 48 oficiais-generais”

- “Compram quatro bebés e escapam à cadeia. Pais das crianças presos”

- “Domingo: João Rendeiro, 28 dias no inferno da prisão. Está sozinho numa cela”

- “Estoril 2-3 FC Porto: Díaz de felicidade. Colombiano decisivo na reviravolta que garante a liderança isolada dos dragões”

- “12.ª vitória consecutiva na Liga e melhor primeira volta de sempre de Sérgio Conceição”

- “Benfica: Sem margem e sem desculpas. Veríssimo quer aproximar-se do Sporting e desdramatiza surto de covid”

- “Treinador pretende emagrecer plantel”

- “Gedson ano e meio no Galatasaray”

- “Vizela 0-1 Moreirense: Sá Pinto estreia-se com triunfo”

- “Boavista 1 – 1 Tondela”

- “Sporting: Avançada volta à agenda. Amorim já definiu perfil. Esgaio recebe apoio”

- “Estoril 2-3 FC Porto: Rico filho. Francisco Conceição garante reviravolta aos 89 minutos. Dragões chegaram ao intervalo a perder 2-0”

- “Sérgio Conceição: ‘O Francisco fez o trabalho dele’”

- “Processo ‘Cartão vermelho’ revê-la todos os passos: Como Vieira tentou vender o Benfica”

- “Conversas com António José dos Santos iniciaram-se 4 meses antes da OPA”

- “Primeiro interessado em entrar na SAD foi um fundo russo”

- “’Rei dos frangos’ temeu perder 8 milhões de euros”

- “Autoridades suspeitam de código: Ex-presidente pediu ‘garrafa de água da torneira do Seixal’”

- “Bruno Macedo queria ‘fazer a cabeça’ de Vieira para substituir Laje por Jesus”

- “Benfica – P Ferreira: Paulo Bernardo espreita onze. Veríssimo confirma: ‘Queremos plantel mais curto’”

- “Sporting: Central deve terminar isolamento na terça-feira. Inácio volta em Leça, Amorim ainda não. Equipa sofre como nunca”

- “Estoril 2-3 FC Porto: Líder na raça. Francisco Conceição carimbou a reviravolta e festejou com o pai”

- “Dragões deram a volta a uma desvantagem de dois golos para se isolarem na frente”

- “Luís Díaz comandou a reação portista: ‘Sinto-me feliz aqui, vamos para um grande 2022’”

- “Sporting: Onda de apoio a Esgaio. Lateral, na mira dos adeptos, foi defendido pelo grupo e por Bruno Fernandes”

- “Santa Clara pondera devolver Luís Phellype”

- “Benfica – P Ferreira: Nélson Veríssimo relativiza impacto do clima que se vive em torno do clube: ‘Pressão é ter de ganhar sempre’”

- “Treinador quer plantel mais curo e Ferro, Gedson e Radonjic estão na porta de saída”

- “Braga – Famalicão: ‘Convites? Clubes têm de falar com o Baga’. Carvalhal abordou interesse do Atlético Mineiro, remetendo para António Salvador”

