Sábado:

- “Dossiê emprego: Os estudantes que 17 grandes empresas querem”

- “Amiguismo e retaliações nos concursos da Faculdade de Direito de Lisboa”

- “A Pipoca mais Doce: a vida da ex-jornalista que ganha dinheiro a publicitar marcas”

Visão:

- "Pesadelo americano"

- "Paulo Pedroso: 'O PS está capturado pela lógica de culto do chefe'"

- "Benfica: Por dentro do contra-ataque de Noronha Lopes"

Correio da Manhã:

- “Carência económica durante a pandemia: Advogados humilhados por 438 euros”

- “Portugal-Espanha (0-0): Faltaram golos”

- “Transferências: Benfica no top europeu de gastos em compras”

- “Sistema informático: Sporting sob forte ataque de Rui Pinto”

- “Guerra na TVI: Cristina Ferreira entra em choque com Nuno Santos: ‘Não gosto de ti! Não vou trabalhar contigo’”

- “Hospital de Santo António: Morre após 5 horas à espera de médico”

- “Presidente do Tribunal de Contas: Tavares facilitou PPP de José Sócrates”

- “Mercado Imobiliário: Portugal é dos países da UE onde as casas mais valorizam”

- “Vírus mata quatro mulheres em lar de Bragança”

- “Gang julgado: Golpe de 38 milhões ao fisco com tabaco”

- “Vila do Conde: Internado por matar a mãe com forquilha”

Público:

- "Pensões mais baixas vão ter aumento extra de dez euros"

- "Futebol: Empate ibérico, com público, sem golos e candidatura ao Mundial 2030"

- "'Vários membros do Governo já disseram que me apoiarão' [Entrevista a Ana Gomes]”

- "'Vistos gold' abrandam mas não largam área de Lisboa"

- "António Costa foi um alvo de Rui Pinto, que será perdoado"

- "Ainda há vagas nos cursos com notas mais altas no superior"

- "Nobel da Química: Ganharam o prémio com a reescrita do ADN"

Jornal de Notícias:

- "Presidenciais com voto recolhido porta a porta"

- "Portugal 0-0 Espanha: Barra pesada"

- "Acusação pede 12 anos de prisão para mãe que deixou bebé no lixo"

- "Duarte Lima julgado em Portugal pela morte de Rosalina Ribeiro"

- "Grécia: Líderes de partido fascista condenados por organização criminosa"

- "Mudança no Tribunal de Contas teve apoio de Marcelo"

- "Universidade: Candidaturas já superam as 12 mil vagas da 2.ª fase"

- "Matosinhos: Inspeção confirma negligência na Kastelo"

- "Bragança: Quatro idosos morrem de covid num só dia"

- "Ciclismo: João Almeida ataca e reforça vantagem"

- "Benfica: Gonçalo Ramos com cláusula igual à de Félix"

Jornal i:

- "Nomeações para funções de natureza judiciária: 'As equipas andam a escolher os árbitros' [António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público]"

- "Aumento de internamentos por infeções respiratórias e covid preocupa hospitais"

- "Bilionários viram as suas fortunas crescer como nunca"

- "A escola de Alvalade onde faltou água e os alunos estudam em contentores"

- "Vencimentos. Comparação com Joacine revolta enfermeiros"

- "PIB. Católica duvida das metas do Governo e do BdP"

- "AR. Costa diz ao PCP que há estrada para percorrerem juntos"

- "Parlamento debate novas regras para trabalho por turnos"

- "João Paulo Miranda Maria. Entrevista ao realizador do momento"

Negócios:

- "Função Pública já está a autorizar pré-reformas"

- "Banca aceita dar empréstimo de longo prazo ao Novo Banco"

- "Governo avança com cadastro rústico em 153 municípios"

- "Banco de Portugal quer mais apoio à criação de emprego e menos lay-off"

- "Procuradoria Europeia abre portas com 3 mil processos"

- "Transferências: Liga gasta mais, em contraciclo com Europa"

- "APREN Energéticas temem acesso mais difícil ao crédito"

A Bola:

- “Portugal-Espanha (0-0): Amigos para sempre: Empate no duelo ibérico no dia em que as duas federações anunciam candidatura à organização do Mundial 2030”

- “Benfica: Cláusula de €120 milhões para Gonçalo Ramos”

- “Sporting: Fecho do mercado acelera renovações”

- “FC Porto: Média de €3 milhões por cada reforço”

O Jogo:

- “Portugal-Espanha (0-0): Barra pesada: Duelo ibérico teve público e várias ocasiões: Só faltaram os golos”

- “Candidatura conjunta ao Mundial’2030 avança”

- “’Grujic encaixa na essência do FC Porto’, Vítor Matos, ex-técnico da equipa B dos dragões, treinou o reforço portista em Liverpool”

- “Benfica: Ramos no clube dos 120 M€”

- “Sporting: Jovane já sabe que vai renovar”

- “Volta a Itália: João Almeida segura a ‘rosa’”

Record:

- “Benfica: Lucas chega em janeiro: Central do Santos tem quase tudo acertado com Vieira”

- “Portugal-Espanha (0-0): Só faltou o golo”

- “Sporting: Palhinha garantido no plantel”

- “FC Porto: Felipe Anderson anunciado: ‘Tenho o sonho de jogar a Champions’”

- “SP Braga: Paulinho vai ter novo contrato”

- “Volta a Itália: João Almeida ganha confiança”

- “Vítima de covid-19: Panenka em estado grave”