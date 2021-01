Público:

- "O princípio do pior"

- "Trump falta à posse de Biden e pode ter novo impeachment"

- "Eleições Restrições da pandemia mudam campanha"

- "Opinião: Trumps, trumpinhos e trumpões nacionais [Pacheco Pereira]"

- "BES Angola Sentença do caso KPMG critica Banco de Portugal"

- "Orniturismo: Desbravar o Alentejo no voo nos pássaros"

- "Música: Regresso dos festivais ainda é uma hipótese"

Jornal de Notícias:

- "Tráfico de haxixe e heroína dispara em ano de pandemia"

- "Tudo como dantes no topo da tabela: Leões vencem, apesar do relvado, Dragões categóricos no Minho, Águias superam medo de falhar"

- "Última década foi a mais quente desde que há registos, com três meses de 2020 a bater recordes"

- "Mãe vai presa por mutilação genital de filha menor"

- "Três vítimas mortais em acidentes de trabalho"

- "Dinheiro Vivo: Gestores sem planos para contratar até março"

- "Treinadores Portugal campeão europeu das chicotadas psicológicas"

- "Covid-19: Hospitais do Norte acolhem infetados de Lisboa"

- "Confinamento: Governo admite fechar restaurantes e comércio por 15 dias"

Diário de Notícias:

- "Marques Mendes Entrevista: 'A solução é as mesas de voto irem aos idosos'"

- "Marcelo quer assegurar votos nos lares"

- “Natal aberto obrigará a novo fecho de lojas e restaurantes”

-‘Show’ Ventura agita redes sociais de todos os candidatos”

- “Casa Branca terá de apanhar cacos da sua imagem no mundo”

- “Os aventureiros que querem escalar o selvagem K2”

- “DN+: Uma rainha de Inglaterra descendente de uma moura portuguesa?”

- “Dinheiro Vivo: Maioria dos empresários sem planos para contratar até março – admitem mesmo cortar postos d trabalho”

Correio da Manhã:

- “Governo volta a fechar o país. Empresas apoiadas e ‘lay-off’ a 100%”

- “Juiz exige lista dos médicos da máfia do sangue”

- “Sondagem: Marcelo sobe e Ventura empatado com Ana Gomes”

- “Vale de Cambra: Derrocada de obra provoca um morto e três feridos”

- “Escalões: Professores promovidos ainda sem aumento”

- “Benfica 2-0 Tondela: Vitória da águia afasta crise”

- “Nacional 0-2 Sporting: Leão vence batalha na lama”

- “Famalicão 1-4 FC Porto: Dragão passa no Minho”

- “Televisão: Fátima Lopes abandona TVI”

Sol:

- “Presidenciais em risco”

- “Mais de 1.100 mortes acima do esperado nos últimos 07 dias”

- “Sondagem: Ana Gomes aumenta vantagem sobre Ventura”

- “Luís Filipe Menezes apela ao voto em Marcelo, mas critica ‘excessiva condescendência’ com ‘Governo campeão de erros e gafes’”

- “Válter Hugo Mãe: ‘A pandemia ensinou quem quis aprender que todas as coisas que valem a pena radicam ou apontam para o encontro’”

- “Poiares Maduro: ‘Autoritarismo do PM é pior para a imagem do país do que qualquer conspiração’”

- “Guimarães Pinto prepara ‘novo projeto político’: ‘Passos Coelho é respeitado por todo o espaço político de direita e capaz de o liderar’”

- “Fernando Correia: ‘A TVI despediu-me por carta … nem um abraço’”

- “Campanha: Marine Le Pen elogia emigrantes portugueses em França”

- “Stay away covid: De quase 390 mil infeções desde setembro, app só registou … 2.600”

- “OE2021: Híbridos perdem incentivos e mercado reage em choque”

A Bola:

- “A lei dos mais fortes: Líder contra ventos e tempestades, Águia sofre mas volta a sorrir, goleada para confirmar bom momento”

- Nacional 0-2 Sporting: Rúben Amorim: ‘Houve muita pressão para jogarmos’”

- “Benfica 2-0 Tondela: Jorge Jesus: ‘Vejo advogados, arquitetos e políticos a falar de futebol’

- “Famalicão 1-4 FC Porto: Sérgio Conceição: ‘O líder do campeonato perdeu dois pontos aqui…’”

Record:

- “Bravo Leão: Líder passa com distinção teste na chuva e na lama”

- “Benfica 2-0 Tondela: Águia demorou a aquecer”

- “Famalicão 1-4 FC Porto: Taremi em grande”

- “Basquetebol, mais uma tragédia em campo: Morreu Paulo Diamantino”

O Jogo:

- “Taremi & Amigos: Iraniano voltou a bisar e ainda sofreu um penálti pelo meio, num jogo sólido do campeão”

- “Nacional 0-2 Sporting: Três pontos Bruços”

- “Benfica 2-0 Tondela: Darwin comprou sossego”