Público:



- "Portugal em contingência"

- "Ex-presidente da Relação de Lisboa investigado por crime de abuso de poder"

- "Astrónomos detetam possíveis sinais de vida em Vénus"

- "Alberto Souto troca Governo pelo Banco de Fomento"

- "NB perdeu chefe de auditoria em pleno exame da Deloitte"

- "Benfica sem margem para errar na estreia oficial de Jesus"

Jornal i:

- "Jiadismo em Portugal As conversas que denunciaram a célula de Massamá"

- "Costa acusado de incoerência por apoiar Luís Filipe Vieira"

- "Vida nas nuvens de Vénus 'Olho para Vénus como o que pode acontecer à Terra se correr mal', Pedro Mota Machado [especialista na atmosfera de Vénus]"

- "Covid-19. Lisboa, Sintra, Amadora e Loures foram os concelhos onde se registaram mais novos casos"

- "Ensino. Há escolas com janelas que não permitem arejar as salas"

- "Cristina Ferreira de regresso à TVI. 'É uma atleta de alta competição'"

- "Estudo CIP. Uma em cada cinco empresas prevê reduzir trabalhadores"

Jornal de Notícias:

- "Câmaras querem adiar pagamento de dívidas aos bancos por um ano"

- "Liga pede quarentena mais curta no futebol"

- "Fogo de Proença destruiu 2.300 hectares em três horas"

- "TAP Autarcas denunciam centralismo que discrimina o Norte"

- "Homicídio Pais de Marion esperam justiça há sete anos"

- "Educação Aulas começam sob a promessa de contratar funcionários"

- "Covid-19 O que muda com a entrada na situação de contingência"

- "Champions Jesus sem medo da pressão na Grécia"

- "Polémica Líder dos dragões atribui a Costa a 'destruição' dos clubes"

Correio da Manhã:

- “Castigada por sexo com alunos a ver: Estudantes assistem a cena íntima entre psicóloga e professor”

- “Acesso à Champions: Jesus nega pressão no exame dos milhões”

- “Pandemia: Futebol sem público nas bancadas”

- “Continua a treinar: Sporting regista 8 casos de covid-19”

- “Mercado: Inter tenta desviar Otamendi do dragão”

- “Namorada de Rangel escreveu 15 acórdãos para o juiz: Papel de advogada estagiária revelado em mensagens”

- “Distrito de Castelo Branco: Fogo violento ataca aldeias de Oleiros”

- “Em esmolas e obras de arte: Padre julgado por desvio de meio milhão”

- “Decisão do Governo: Empresas impõem horários a funcionários”

- “Regresso às aulas: Ano escolar começa com falta de pessoal”

- “Peregrinação: DGS quer limitar lotação em Fátima”

- “Apoio a Vieira: Marcelo pede explicações a Costa”

Negócios:

- "Contingência entra em vigor sem medidas para Lisboa e Porto"

- "Nasceram 420 imobiliárias na pandemia"

- "Carris Metropolitana fecha concursos de 1,2 mil milhões"

- "Opinião Teodora Cardoso 'É necessária uma profunda reforma do quadro institucional e operacional que nos tem regido'"

- "Automóvel Nunca foram produzidos tantos carros como este agosto"

- "Telecomunicações Regulação 'hostil' ameaça investimento da Meo"

- "Bolsas Onda de fusões e aquisições ganha força na rentrée"

- "Comércio Um terço das empresas está a conquistar novos clientes"

- "Radar África A quadratura do círculo da dívida de Angola à China"

A Bola:

- “PAOK-Benfica: A primeira final: Águias começam hoje a caminhada rumo à Champions. É proibido perder”

- “Liga: Otimismo, mas poucas certezas”

- “Sporting: Recompensa para Palhinha”

- “FC Porto: Pepe até 2022”

- “Rio Ave: ‘Sonho chegar à seleção’, Carlos Mané em entrevista”

Record:

- “PAOK-Benfica: Jesus sem pressão: Treinador aceita responsabilidade de ganhar em Salónica”

- “Benfica: António Costa e Medina reafirmam apoio a Vieira”

- “Mais 5 leões deram positivo: Sporting-Gil Vicente depende dos testes de hoje”

- “Sporting: Novo ataque a Lyanco”

- “FC Porto: Toni Martínez reintegrado…no Famalicão”

- “SP Braga: Nanu contratado ao Marítimo”

O Jogo:

- “PAOK-Benfica: Recuperar o título não chega: Jesus arranca para a pré-eliminatória da Champions elevando a fasquia dos objetivos da época”

- “FC Porto: Maestro em 2020/21 mesmo sem renovar: Negociações estão paradas, mas Otávio mantém protagonismo”

- “Sporting: Quarentena na Academia depende de novos testes”

- “Sporting: Será a DGS a decidir se haverá jogo com o Gil Vicente”

- “Liga: Público nos estádios reavaliado em outubro”

- “Braga: ‘Francisco Moura é uma máquina’, Hugo Almeida dá notas ao ex-colega”