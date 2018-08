O modelo foi encontrado sem vida esta quarta-feira em sua casa, em Montreal, no Canadá. A causa de morte ainda não é oficial mas as autoridades estão a considerar a hipótese de suicídio. Trazido para a ribalta pela sua participação no videoclipe da canção “Born This Way”, de Lady Gaga, a cantora, conhecida pelas suas letras e trabalho de empoderamento, já reagiu.

Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP