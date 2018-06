O presidente do PSD defendeu hoje que a função do seu partido não é “empurrar o Governo para a irresponsabilidade”, mas denunciar que o executivo “não fala verdade” e que “o discurso do milagre económico é uma aldrabice política”.

No encerramento das jornadas parlamentares do PSD, na Guarda, Rui Rio fez um balanço das principais linhas de oposição do partido, desde que assumiu a liderança em fevereiro.

“Um aspeto é demonstrar que o discurso do milagre económico é uma aldrabice política”, afirmou Rio, recolhendo o primeiro aplauso generalizado da sala, que o tinha recebido em silêncio quando entrou para a sessão de encerramento.

O presidente do PSD apontou como dois exemplos de que o Governo “não fala verdade” aos portugueses a não descida do imposto sobre os combustíveis quando o preço das matérias primas subiu, e o da polémica sobre contagem do tempo integral dos professores, onde reiterou que o executivo prometeu o que “sabia de antemão que não podia cumprir”.

“A posição do PSD hoje em 2018, ou do PSD ao longo de toda a sua história desde 74 é: a função do PSD é empurrar o Governo para a irresponsabilidade? Não, isso é função do PCP e do BE. Nós não temos essa função, mas temos outra, que é a de obrigar o Governo a falar verdade às pessoas”, disse.

Rui Rio foi ainda mais claro, numa aparente referência à questão do tempo integral da carreira dos professores.

“A nossa função não é empurrar o Governo para a irresponsabilidade e populismo de dar aquilo que não pode dar”, frisou.