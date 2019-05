“Se pensarmos em decisões que a Europa tomou, ou ajudou a tomar, como a do BES [Banco Espírito Santo] ou do Banif, e no que isso influencia diretamente a nossa vida. Ou se pensarmos nos fundos comunitários, que nos dão desenvolvimento, devemos pensar em aproveitar as oportunidades que temos para ter uma voz na Europa”, vincou.

O presidente do PSD considerou que a mensagem sobre a necessidade de baixar o número de abstencionistas “não passou da forma que devia passar” durante a campanha eleitoral.

“Se me perguntar como se faz, nem eu nem os demais protagonistas temos a fórmula mágica”, reconheceu.

Rio notou que o fenómeno não é exclusivo de Portugal e “tem a ver com muitos fatores”.

O social-democrata referiu “a crise” que a Europa atravessa como “uma situação muito mais difícil do que qualquer outro momento, a começar pelo Brexit”.

O presidente do PSD apontou também “alguma falência do sistema partidário e do regime que tem de ser capaz de se rejuvenescer para se aproximar outra vez das pessoas”.

“É uma matéria que me preocupa há muito tempo”, lembrou.

Relativamente ao facto de a noite eleitoral do PSD destas eleições Europeias ser realizada no Porto, Rio observou que é do Porto, tal como Paulo Rangel, e que “tanto faz estar em Bragança como estar no Porto ou em Faro”.

“É uma sala”, resumiu.

Rio revelou que vai passar o dia “em casa”, onde vai “ter de trabalhar” devido a “uma série de intervenções” que tem de preparar para a próxima semana.

A expectativa é de tranquilidade, mas, admitiu, “quando chegar ao fim do dia, há sempre alguma expectativa”.

“Somos todos humanos”, explicou.

Questionado sobre se tem dois discursos preparados para a noite eleitoral, Rio respondeu: “Não tenho nenhum, neste momento”.