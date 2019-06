Questionado, na sede nacional do PSD, se há margem para um entendimento com o PS, Rio respondeu: “Eu penso que sim”.

O presidente do PSD começou por dizer que a base de trabalho seria o projeto-lei dos sociais-democratas, mas acabou por admitir que o acordo poderá evoluir para um novo texto, que surja da conjugação do do PSD com o do Governo.

“O contacto foi feito ao nível parlamentar. A bola está do nosso lado, porque na especialidade o PS votou praticamente contra todas as nossas propostas (…) Não vamos exigir tudo, porque isso não seria negociar de boa fé, vamos ver o que para nós é essencial, para lá das PPP (Parcerias Público-Privadas)”, afirmou.

Questionado se a referência às PPP tem de estar explícita numa nova Lei de Bases – a atual é omissa –, o líder do PSD respondeu afirmativamente: “O que nos entendemos é que o princípio deve ficar consagrado no texto da Lei de Bases”, afirmou.

Rio admite que estas conversações com o PS no final do processo – depois de terem falhado as negociações à esquerda – possam gerar críticas internas, mas salientou que “desde o primeiro dia” na liderança do PSD que prometeu que se focaria no interesse publico.

“Se eu agora amuasse porque o PS falou primeiro com PCP e BE, eu não estava a servir os portugueses em rigorosamente nada”, afirmou, considerando que “é do interesse público” que possa haver nova Lei de Bases.