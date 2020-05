Rui Rio assumiu esta posição perante os jornalistas, após ter sido recebido por António Costa na residência oficial do primeiro-ministro - um encontro que durou cerca de hora e meia e que se destinou a preparar a segunda fase de desconfinamento das atividades económicas e sociais num quadro de pandemia de covid-19.

Questionado sobre o facto de António Costa ter reafirmado na quarta-feira à noite a sua confiança política e pessoal no seu ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, na sequência da polémica em torno da transferência de 850 milhões de euros do Estado destinados ao Novo Banco, o líder social-democrata recusou-se a comentar o caso após ser recebido pelo líder do executivo.

"Se forem ver a hora da última coisa que escrevi no Twitter, por volta das 13:00, isso mostra que tive a preocupação de dizer qualquer coisa antes de vir aqui, porque já sabia que os jornalistas me iam fazer essa pergunta, e também já sabia que, estando aqui para tratar de outros assuntos e em casa do Governo (digamos assim), seria completamente deselegante estar a comentar uma matéria em que há divergências", justificou o presidente do PSD.

Nessa nota que deixou na rede social Twiiter ao início da tarde, o presidente do PSD criticou António Costa por manter Mário Centeno no Governo "ainda que sem condições", e considerou que esse episódio "demonstra que a força do ministro das Finanças é superior à do primeiro-ministro".