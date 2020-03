No final de uma reunião com a Associação Nacional de Freguesias, na sede nacional do PSD, Rui Rio foi questionado se concordava com a decisão da conferência de líderes de manter o funcionamento do parlamento apenas “com alguns ajustamentos”, reduzindo os plenários (em vez de três serão dois na próxima semana) e fazendo as comissões em salas menores.

Na resposta, o presidente e líder parlamentar do PSD começou por enunciar o seu princípio no combate a esta pandemia: “Na dúvida, ia sempre mais além do que pode parecer necessário”.

“Em minha opinião, mas sou um de 230 deputados, teria ido mais além, isso é que é coincidente com o que defendo”, disse.

Para Rui Rio, na quarta-feira apenas seria necessário fazer “um pequeníssimo debate” que permita alterar a lei para a compra de material fundamental sem ser necessário visto do Tribunal de Contas.