Rui Rio participava numa sessão pública noturna de perguntas de jovens militantes, organizada pela Juventude Social-Democrata (JSD), no Mercado de Santa Clara, Lisboa.

"Apoiei o dr. Mário Soares nas duas voltas. Aí, não era exatamente a favor de Mário Soares nem contra Freitas do Amaral. A sociedade portuguesa vivia uma clivagem muito grande entre esquerda e direita", disse.

O líder social-democrata recordou que "o Partido Comunista engoliu um sapo ou tinha de tapar os olhos para votar [em Mário Soares], como dizia o Álvaro Cunhal".

"Eu, naquela altura, preferia francamente o lado da esquerda moderada do que da direita moderada", confirmou.

Rio confessou a sua "admiração imensa" pelo fundador do PPD/PSD, Sá Carneiro, personalidade política portuguesa preferida, pela sua "maneira de ser e simpatia pessoal e política", mas reconheceu "o inegável trabalho desenvolvido no país" por Cavaco Silva, durante os dez anos no Governo.

Num registo mais pessoal, o presidente do PSD elegeu como "dia mais feliz" da sua vida, o de "maior alívio", o dia em que terminou o curso de Economia, no Porto, "e saiu a última nota", mais até do que o dia do nascimento da filha única de 18 anos, "ao fim de andar ali a penar, numa faculdade em que andavam 500 e passavam três ou quatro".