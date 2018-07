Segundo fonte oficial do PSD, o tema central da intervenção de Rio será a saúde, devido aos problemas que têm sido denunciados neste setor e ao trabalho que quer o grupo parlamentar quer o Conselho Estratégico Nacional do partido têm desenvolvido.

O tradicional jantar do PSD que marca o fim dos trabalhos parlamentares – o último plenário antes das férias realiza-se na quarta-feira – juntará à mesma mesa Rui Rio e o líder parlamentar Fernando Negrão e contará também com a presença de vários membros da Comissão Política Nacional.

A sessão legislativa arrancou em setembro com Pedro Passos Coelho como presidente do PSD - que não se se recandidatou ao cargo na sequência do mau resultado do partido nas autárquicas - e com Hugo Soares como líder parlamentar, eleito em julho do ano passado sucedendo a Luís Montenegro, que ocupou o lugar durante seis anos.

Na sequência da eleição de Rui Rio como presidente do PSD em 13 de janeiro – derrotando Pedro Santana Lopes com 54% dos votos -, Hugo Soares acabou por ficar apenas sete meses à frente da bancada, tendo anunciado em 14 de fevereiro a convocação de eleições antecipadas, depois de o novo líder lhe ter manifestado o desejo de trabalhar com outra direção de bancada.