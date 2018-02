"Eu não estou satisfeito por haver um acordo nas listas, eu estou satisfeito por haver unidade política, e essa está conseguida. É materializada com as listas, tanto melhor, se não fosse também não era dramático. Aquilo que é relevante é a unidade política, a unidade que se conseguiu entre os apoiantes, particularmente entre o doutor Pedro Santana Lopes e eu próprio, isso é que é importante", defendeu Rui Rio.

Falando aos jornalistas à entrada para o segundo dia do 37.º Congresso Nacional do PSD, que decorre em Lisboa, Rui Rio referiu que o líder distrital de Lisboa, Pedro Pinto, "deu um contributo muito importante" para as negociações que foram fechadas perto das 04:00 da madrugada de hoje para uma lista de unidade ao Conselho Nacional.

Referindo-se ao seu discurso de sexta-feira, o presidente eleito dos sociais-democratas reiterou que o PSD, com a sua liderança, será "um partido completamente aberto a dialogar com os outros partidos, não é com o PS, é com os outros partidos, todos".

Esses acordos, sublinhou, visam "reformas fundamentais para o futuro do país e que só com entendimentos partidários é que se conseguem", o que "não tem nada a ver com a formação de um Governo".

"Tem a ver com acordos ao nível parlamentar e muitos deles com a participação da própria sociedade", declarou.

Rio vincou que "nunca coisa diferente, as pessoas é que quiseram interpretar coisas diferentes".