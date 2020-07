Seis distritos do norte interior têm a maior parte dos seus concelhos com risco máximo de incêndio, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA).

Os distritos em causa são os de Coimbra, Castelo Branco, Vila Real, Viseu, Bragança e Guarda. O que fazer para ter um verão seguro Portugal encontra-se no período crítico de incêndios rurais, que decorre entre os dias 1 de julho e 30 de setembro. Durante esta fase, importa redobrar as atenções quanto aos riscos. Estas são algumas das recomendações de prevenção: Consulte o risco de incêndio da sua área de residência aqui.

Prepare um kit de evacuação onde constem artigos essenciais a utilizar em caso de emergência, como os documentos mais importantes do agregado familiar, estojo de primeiros socorros, medicação habitual e água e comida não perecível, entre outras coisas

Se notar a presença de pessoas com comportamentos de risco, informe as autoridades;

Informe-se junto da sua Junta de Freguesia ou Câmara Municipal quanto à localização dos abrigos. Em caso de incêndio, siga estes passos: Ligue de imediato para o 112;

Se não correr perigo e possuir vestuário adequado (tipicamente roupa de manga comprida, botas e luvas), tente extingui-lo com pás, enxadas ou ramos;

Se o incêndio estiver perto da sua casa, avise os vizinhos, corte o gás e molhe abundantemente as paredes e os arbustos que rodeiam a casa.

Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio;

Consulte a lista completa de recomendações, aqui. Proibições: Durante o período crítico estão em vigor várias proibições para minimizar o risco de incêndio. Entre elas constam: Queimadas sem autorização municipal;

Utilização de fogareiros e grelhadores fora de espaços autorizados;

Fumar ou fazer lume em espaços florestais;

Lançar balões de mecha acesa e foguetes;

Veja a lista completa, aqui. Contactos: Linha de Emergência: 112

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: 800 246 246

GNR Trânsito: 808 201 855

Infraestruturas de Portugal: 707 500 501

Os restantes distritos têm concelhos em risco muito elevado ou elevado, sendo que os de Setúbal, Lisboa, Aveiro, Coimbra e Porto têm no seu litoral vários concelhor com risco moderado. O risco de incêndio calculado pelo IPMA é determinado pelo IPMA e tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. Por causa da manutenção do risco elevado de incêndios, o Exército e a Marinha têm reforçado até sexta-feira os contingentes no terreno para vigiar e prevenir fogos florestais.