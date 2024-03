A Princesa de Gales revelou esta sexta-feira que foi diagnosticada com cancro e está a fazer quimioterapia. As reações começam a chegar de todos os cantos do mundo. No Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak já reagiu e nos EUA a Casa Branca manifestou-se "incrivelmente triste".

Onde: Após receber a medalha Silver Wolf Award durante uma visita ao Grupo de Escuteiros em Northolt. Quando: 29 de setembro de 2020. Créditos: Daniel LEAL / various sources / AFP AFP or licensors