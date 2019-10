Na Sala dos Embaixadores do Palácio Nacional da Ajuda, após a tomada de posse do primeiro-ministro, tomaram posse os 19 ministros, chamados um a um pelo secretário-geral da Presidência da República, Arnaldo Pereira Coutinho, e depois os secretários de Estado.

A declaração de compromisso de honra e assinatura do auto de posse decorreu por ordem hierárquica, começando pelo primeiro-ministro, António Costa, seguindo-se o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, e depois os restantes ministros.

Na cerimónia, que começou às 10:30, a hora protocolar marcada, pelas 10:45 estavam empossados os ministros e às 11:22 os secretários de Estado.

Os ministros declararam solenemente e pela sua honra que cumprirão com lealdade as funções que lhes foram confiadas e assinaram de seguida o livro do auto de posse colocado em cima da mesa de madeira maciça que ocupava o centro da sala.

Depois da posse dos ministros, decorreu a posse dos secretários de Estado, começando pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, fazendo a mesma declaração de honra e assinando igualmente, mas um outro livro.