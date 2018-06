“Atualmente, estamos com 505 USF para uma necessidade estimada de cerca de 820 a 850. Só 60% do país está coberto por USF”, afirma a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF-AN), a propósito das conclusões do Relatório de Primavera 2018, do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, divulgado na semana passada.

Dos resultados obtidos, concluiu-se que os cuidados de saúde primários (CSP) revelam carências estruturais e de decisão política (recursos humanos, materiais e evolução das USF), revelando uma “paralisação” na reforma dos CSP, sublinha a associação em comunicado.

Pelo relatório, “constata-se que os CSP estão longe de serem a prioridade política do atual Governo, sendo altamente preocupante que o ministro da Saúde continue a afirmar que no ano de 2018 estamos melhor do que em 2015, sabendo todos nós que em 2017 (e 2018 continua, ainda só abriram 4 novas USF) foi o pior ano da reforma dos cuidados de saúde primários, relativamente à criação de novas USF, como, aliás, temos reiteradamente demonstrado”, sustenta.

A associação lamenta as “grandes iniquidades” que ainda persistem no acesso a CSP de qualidade entre pessoas, famílias e comunidades, consoante a região do país.

Segundo a USF-AN, se o país estivesse todo em USF mais 93.000 diabéticos estariam controlados, mais 112 mil hipertensos teriam tensões arteriais normalizadas, mais 1.900 grávidas teriam tido a sua consulta de vigilância no primeiro trimestre, mais 4.596 recém-nascidos com consulta de vigilância antes do 28º dia, mais 153.000 idosos teriam tido uma consulta de enfermagem no seu domicílio e mais 33.000 idosos teriam tido uma consulta em casa.