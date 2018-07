“Pela primeira vez, temos uma longa lista de aspirantes ao poder", disse o ex-Presidente, de 94 anos, durante uma conferência de imprensa em sua casa, em Harare.

“Não posso votar naqueles que me têm maltratado, farei a minha escolha entre os outros 22 candidatos”, acrescentou.

No poder desde a independência do país em 1980, Robert Mugabe foi forçado a sair do Governo em novembro de 2017 pelos outros líderes do regime e substituído por seu ex-braço direito, Emmerson Mnangagwa.

Robert Mugabe deixou a entender que votaria em Nelson Chamisa, líder do principal partido da oposição, o Movimento pela Mudança Democrática (MDC) e seu inimigo histórico.