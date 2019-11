Roger Stone, de 67 anos, estava acusado de prestação de falsos testemunhos, de condicionamento de testemunhas e de obstrução à justiça, num total de sete acusações, tendo sido considerado culpado em todas elas pelo júri, de acordo com o The Guardian.

O ex-conselheiro de Trump tinha sido detido em janeiro — embora tenha sido libertado pouco depois sob caução — por ter enviado e recebido "vários emails e mensagens de texto durante a campanha de 2016 em que discutiu questões associadas à 'Organização 1', ao seu líder e à existência de emails pirateados", de acordo com a acusação.

A "Organização 1", embora não tenha sido identificada explicitamente no documento de acusação, corresponde, pela descrição, ao Wikileaks, entidade que publicou informação sigilosa e confidencial a partir de fontes anónimas.

A acusação diz ainda que Stone falou com os responsáveis pela campanha presidencial de Trump acerca da organização e de "informação que esta poderia ter que fosse prejudicial para a campanha de [Hillary] Clinton".

Também o ex-advogado do presidente dos Estados Unidos, Michael Cohen, condenado a três anos de prisão pelas atividades que desempenhou na campanha eleitoral de Donald Trump em 2016, já tinha revelado que o presidente dos Estados Unidos sabia que Stone tinha estado em contacto com a Wikileaks no sentido da publicação das mensagens de correio eletrónico do Partido Democrata durante a campanha presidencial de 2016.

O The Guardian escreve ainda que o veredicto — num julgamento que deriva das investigações de um alegado conluio russo nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA — não só é um duro golpe para o próprio Stone, como parece dar força a um novo escrutínio às atividades de Trump durante essa campanha num momento delicado.

Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos é acusado de abuso de poder no exercício do cargo, por ter pressionado o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar as alegadas atividades corruptas junto de uma empresa ucraniana de um filho de Joe Biden, ex-vice-Presidente dos EUA e atual rival político do Presidente dos EUA.