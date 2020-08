Tendo a sustentabilidade como “a grande motivação do trabalho”, os responsáveis da associação defendem “uma conduta consciente de todos os visitantes, com destaque para a prática do campismo e caravanismo, que deve acontecer exclusivamente nos parques de campismo da região”.

“Tratando-se de um parque natural, a Rota Vicentina defende uma conduta responsável e contida no enquadramento legal que proíbe o campismo e caravanismo selvagem, mas sobretudo uma maior corresponsabilização de todos os amantes desta costa tão selvagem, para que assim possa permanecer por muitos anos”, sublinha.

A Rota Vicentina é uma associação sem fins lucrativos, responsável pela gestão de uma rede de trilhos pedestres (750 quilómetros), percursos cicláveis, programas e atividades, entre Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, a Lagos, no Algarve.

Apoiada por uma rede de 200 empresas de diferentes setores, assim como operadores turísticos internacionais, a missão da Rota Vicentina passa por investir na proteção ambiental, desenvolvimento de um projeto de turismo sustentável e de qualidade e com uma oferta de produtos fiéis à cultura e identidade local.