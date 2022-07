À Lusa, a Câmara do Porto indicou que a rotura ocorreu durante esta noite numa conduta de água na zona do Campo 24 de Agosto, uma das principais condutas de abastecimento de água.

A rotura está a provocar "alterações" no normal abastecimento de água no centro da cidade do Porto, disse a fonte, acrescentando que a empresa municipal espera resolver a situação "nas próximas horas".

Desde então, a empresa municipal Águas e Energia do Porto, responsável pelo abastecimento de água, está no terreno a realizar "todos os esforços para minimizar os impactos e restabelecer o normal funcionamento do sistema".