"Um projeto que nasce de uma parceria entre a Secretaria Regional da Educação dos Açores e a RTP Açores e que tem como objetivo a emissão de conteúdos curriculares que servem de complemento ao ensino à distância", informa a televisão pública em comunicado de imprensa.

Com as escolas encerradas desde 16 de março devido à covid-19, o ensino passou a ser realizado à distância através de aulas virtuais.

Para o terceiro período escolar, o Governo nacional anunciou que as aulas virtuais iriam ser complementadas por conteúdos transmitidos pela RTP Memória para alunos até ao 9.º ano.

Nos Açores, os conteúdos do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico (do primeiro ao quarto ano) serão diferentes dos do continente nas áreas da Matemática e Português e serão transmitidos pela RTP Açores.

"'Aprender em Casa' destina-se a crianças do pré-escolar e a alunos do primeiro ciclo do ensino básico. As aulas são organizadas em blocos de 30 minutos, sendo que cada um destes espaços se destina a um grupo de alunos em específico", avança a RTP Açores.

O comunicado da televisão pública açoriana refere também que o canal irá passar a transmitir missas todos os domingos em direto da Sé Catedral de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, e do Santuário do Senhor Santo Cristo, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel.