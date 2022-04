Quem é este homem que passou de desconhecido fora do seu país a um símbolo de resistência contra a invasão russa? "Neste documentário vamos conhecer o fenómeno da popularidade do presidente da Ucrânia, assim como as consequências, inclusive internacionais, de dar poder a um homem que fez a carreira política mais espetacular da Europa", escreve a estação numa nota enviada à imprensa.

O documentário 'rouba' o nome ("O Servo do Povo", ou Sluga Naroda, no original em ucraniano) a uma famosa série de comédia, transmitida entre 2015 e 2019, protagonizada pelo próprio. Após a sua participação na série, Zelensky candidatou-se à presidência da Ucrânia com o partido “O Servo do Povo”.

O documentário pode visto este sábado à noite, a partir das 23h00, na RTP3.