O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Rui Magalhães, de Vila Flor, juntou-se ao Plenário, leia aqui o seu contributo na íntegra:

Novo paradigma eleitoral e representativo para acabar com a mediocridade dos políticos e reforçar a credibilidade do sistema

1. Reduziria o número de deputados (50%);

2. Criaria um Regime de exclusividade total para deputados;

3. Instituiria um número máximo de mandatos para deputados ou outros políticos, 2, seguidos ou intercalados;

4. Indivíduos condenados por crimes de corrupção, má gestão e violentos, não poderiam candidatar-se a cargos políticos;

5. No fim dos mandatos, os políticos, voltariam para os anteriores empregos e só teriam direito a subvenção na idade da reforma;

6. Programas eleitorais seriam contratos com os eleitores, sujeitos a registo e controlo; quem não cumprisse pelo menos 75% do que promete, não poderia voltar a apresentar-se a eleições, tanto a nível local como regional ou nacional. Quem fiscalizaria? Tribunal Constitucional, Comissão Nacional de Eleições...?

7. Na defesa da democracia, instituiria o voto obrigatório; para aceder a determinados serviços e apoios, só demonstrando exercício do voto.

