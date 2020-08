A notícia é avançada esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias (JN) e dá conta de que Rui Pinto decidiu avançar com aquela plataforma online após reparar que comentadores afetos ao Benfica tinham divulgado propostas e acordos confidenciais entre clubes num programa de televisão.

Todavia, de acordo com o jornal, o pirata informático reconhece que não trabalhou sozinho — "uma parte substancial dos documentos" foi enviada para o email do Football Leaks.

No entanto, tal como o Wikileaks, pretendia divulgar documentação "original e integral" pela "transparência e verdade", segundo frisa a contestação dos seus advogados. Ou seja, a intenção de Rui Pinto passava para que todos os seguidores do futebol tivessem acesso aos meandros dos negócios do mundo futebol.

O pirata informático começa a ser julgado em 4 de setembro por 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.