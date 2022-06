O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje "um revoltante desrespeito" as atualizações salariais na TAP, que prevêem uma redução de 10% no corte salarial dos pilotos e aumenta o limite mínimo para as reduções nos restantes vencimentos.

Rui Rio, presidente do PSD, fala aos jornalistas após a apresentação de cumprimentos à presidente da Assembleia da República de Moçambique, Esperança Bias (ausente da foto), em Maputo, Moçambique, 14 de junho de 2022. LUÍSA NHANTUMBO/LUSA Lusa