O PSD/Açores termina hoje na ilha do Pico três dias de congresso, encontro que não contou com a presença de Rui Rio, devido às eleições tidas no sábado para a liderança do partido a nível nacional.

O líder do PSD endereçou, todavia, uma mensagem aos congressistas, onde declarou ser "legítimo" que os sociais-democratas açorianos aspirem a vencer as eleições de outubro na região.

"Temos o partido unido, temos José Manuel Bolieiro, um excelente candidato a presidente do Governo", declarou.

Reconhecendo que a tarefa do PSD/Açores é "exigente", Rio garantiu que "em breve" voltará ao arquipélago para "colmatar" a ausência no 24.º congresso da estrutura.

Líder do PSD/Açores saúda Rui Rio pela vitória nas diretas

O presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, felicitou hoje o líder nacional do partido, Rui Rio, pela vitória nas diretas de sábado, em que enfrentou Luís Montenegro.

"Uma palavra para o reeleito presidente da Comissão Política Nacional do PSD, o companheiro Rui Rio. Felicito-o pela sua eleição, ontem [sábado] mesmo, e compreendo, por isso, a sua ausência", declarou Bolieiro, dirigindo-se à plateia do 24.º Congresso do PSD/Açores, que hoje termina na ilha do Pico.

Em nome do "interesse" dos Açores, Bolieiro dirigiu-se a Rui Rio: "transmito-lhe a deliberação unânime deste congresso de que trabalharemos para conseguir uma representação dos Açores no Parlamento Europeu, designadamente através da criação de círculo eleitoral próprio".

Bolieiro foi escolhido por Rui Rio em julho de 2019 para vice-presidente do PSD.

Rui Rio renovou no sábado o mandato como presidente do PSD, com cerca de 53% dos votos na segunda volta das eleições diretas, enquanto o seu adversário, Luís Montenegro, teve 46,98%.

O líder social-democrata afirmou, após serem conhecidos os resultados das diretas, que o PSD não está "partido" e que conta com todos que trabalhem “com estabilidade e lealdade”.

