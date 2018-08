“Isto não é um caso isolado, porque não fazemos isto ‘a domina’. Implicamos com aquele e não implicamos com outros. Isto é uma regra e esta regra é aplicada e depois verificamos se há um caso, se há dois ou se há dez”, disse aos jornalistas o líder dos social-democratas à margem da visita que efetuou a Monchique, no Algarve.

Para Rui Rio, o que está em causa, “é alguém ser candidato a uma autarquia, e que está autorizado pelo partido a gastar cem e gasta 150”.

“Então tem de dar uma resposta para os 50 que gastou a mais, porque isto somado e multiplicado por muitos casos, torna-se absolutamente impraticável. Essa responsabilização é o que nós temos de fazer”, frisou.

Na sua opinião, se se falar de quatro ou cinco mil euros “não há problema, acontecendo o mesmo com quem gasta 40, 50 ou 60 mil, caso a pessoa esteja na disponibilidade de assumir a responsabilidade e encontrar e articular uma forma de resolução”.