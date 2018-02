O nov líder do PSD propõe passar das palavras aos atos e quer a reforma do sistema político, a reforma da Justiça e a descentralização dos serviços do Estado.

"É preciso agir e começar a convocar as pessoas e as instituições para as reformas que temos de encetar: a reforma do sistema político [...] Não, porque as vigentes não tenham sido bem delineadas há 14 anos, mas porque neste espaço de tempo, tudo mudou e muito se desgastou. A reforma da Justiça, procurando dotá-la do muito que ela carece: mais celeridade, mais meios e melhor gestão, melhor qualidade legislativa, melhores conhecimentos técnicos, mais recato no seu funcionamento, melhor cumprimento do segredo de justiça, melhor escrutínio democrático e mais transparência".

Para Rui Rio é preciso "combater a politização da Justiça assim como evitar a judicialização da política." Além disso, é também necessário "encetar a reforma do Estado na forma de governar o Estado e de gerir a otimização de recursos disponíveis, departamento a departamento [...] Neste capítulo cabe outra grande reforma que é a descentralização e o combate pelo desenvolvimento do interior."

O 37.º Congresso Nacional do PSD começou esta sexta-feira à noite no Centro de Congressos de Lisboa e prolonga-se até domingo, com a eleição dos novos órgãos nacionais sob a liderança de Rui Rio.