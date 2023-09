O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, disse hoje apoiar a prorrogação da medida do IVA zero até ao final do ano, mas defendeu que esta não é uma medida "estrutural nem fundamental" como seria a redução do IRS.

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, participa na iniciativa “Jovens ao Interior”, onde chegou de comboio ao Peso da Régua, Peso da Régua, 29 de julho de 2023.. PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA Lusa