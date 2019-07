“Perspetivo uma época interessante, difícil e competitiva. As equipas apetrecharam-se bem. O Benfica, por ser campeão nacional, parte como favorito, mas acho que será um campeonato muito interessante de se seguir. Desejamos que seja um bom campeonato, disputado até ao limite e cheio de coisas boas”, disse Rui Vitória, à margem do encontro particular disputado hoje pelo campeão saudita Al Nassr em Paços de Ferreira e ganho pelos locais (1-0).

O técnico luso, de 49 anos, comentou ainda o mercado e os 126 milhões da transferência de João Félix, seu antigo pupilo, do Benfica para o Atlético de Madrid, para dizer que “hoje não vale a pena discutir” os valores.

“Os valores de mercado não são aquilo que nós achamos, mas aquilo que as equipas e as pessoas querem dar. Se não fosse o Atlético [Madrid] a dar aquele valor, seria outra equipa e não vale a pena estar a discutir isso. Espero apenas que o João seja feliz”, afirmou.

No Al Nassr, para onde se transferiu na última época, Rui Vitória vai procurar defender o título conquistado na época passada, assegurando que tenciona cumprir o contrato até junho de 2020 com a formação saudita.