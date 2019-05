Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros explicou que a medida é uma resposta, nas mesmas condições, às sanções adotadas “nos últimos tempos” pela União Europeia contra cidadãos russos.

Com este aumento, que Moscovo comunicou antecipadamente à delegação da UE na capital russa, ambas as listas vão incluir o mesmo número de pessoas que são privadas do direito de entrar nos seus territórios.

A Rússia considerou que as acusações que serviram de justificação para as medidas adotadas contra os seus cidadãos por parte de Bruxelas são “absurdas”.

“A Federação Russa alertou várias vezes a UE contra o uso do instrumento que contradiz o direito internacional que impõe sanções unilaterais”, refere o comunicado.