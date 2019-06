Ambos se mostraram unidos contra as “medidas coercivas unilaterais” dos Estados Unidos contra os seus países, em particular o embargo contra a ilha e as tentativas de Washington de reativar a doutrina Monroe na Venezuela.

“Vamos prestar todo o tipo de ajuda”, assegurou o vice-primeiro-ministro russo, Yuri Borisov, ao seu homólogo cubano, Ricardo Cabrisas, sobre a situação criada pelas restrições dos EUA.

Desde que chegou à Casa Branca, em janeiro de 2017, o Presidente dos EUA, Donald Trump, endureceu a política face a Cuba com sanções aos hotéis da ilha, reduções de pessoal diplomático e a ativação de uma lei que permite pedidos em tribunais dos EUA por bens expropriada após a Revolução de 1959.