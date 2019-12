As relações entre a Rússia e o ocidente estão no nível mais delicado desde o fim da Guerra Fria, depois da anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia, em 2014, com o Kremlin a expressar repetidamente preocupações com o envio de forças da NATO para o Báltico, assim como com as manobras da Aliança junto à fronteira ocidental.

Na cimeira da NATO realizada este mês em Londres, os líderes dos países membros declararam a Rússia como um “risco” para a estabilidade militar global, assinalando as ameaças do Presidente russo, Vladimir Putin, de incremento de mísseis de médio alcance sobre a Europa.