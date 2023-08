O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou no Telegram, que o abate do drone decorreu sem vítimas ou danos, mas que os serviços de emergência estão presentes no local.

“Não houve vítimas ou danos. Os serviços de emergência trabalham no local", assinalou o prefeito.

Nos últimos dias, Moscovo tem sido alvo de vários ataques com drones, algo que no início da Guerra da Ucrânia não estava a acontecer.