Moscovo foi a cidade com maior número de detidos, cerca de 400, mas também foram detidas pessoas em São Petersburgo (142 detidos), Novosibirsk (71), Irkutsk (20), Tomsk (19), Izhevsk (17), Ufa (16), entre outros locais.

Os protestos começaram depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado uma mobilização parcial para fortalecer as Forças Armadas, após os recentes reveses na guerra na Ucrânia.

O decreto reanimou os protestos no país contra a campanha militar na Ucrânia.

Só primeiro dia, mais de 1.300 pessoas foram presas, segundo a OVD-Info.

Entretanto, a presidente do Senado da Rússia, Valentina Matviyenko, apelou hoje às autoridades regionais para evitarem arbitrariedades na mobilização parcial de reservistas ordenada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, para lidar com os reveses militares na Ucrânia.

"Depois da assinatura do respetivo decreto, o Ministério da Defesa tornou públicos os critérios para a seleção das pessoas chamados para as fileiras", disse Matviyenko, numa mensagem dirigida aos governadores regionais e publicada no seu canal do Telegram.

A responsável salientou que sobre uma questão tão "sensível não deveria haver lugar a várias interpretações e lacunas para a aplicação subjetiva" do decreto de mobilização.

"Ao mesmo tempo, estamos a ver relatos locais de casos de mobilização incorreta de cidadãos, que claramente não estão em conformidade com as regras de seleção declaradas pelo comando militar russo e que são ativamente discutidas na sociedade e nas redes sociais", advertiu a presidente do Senado.

Segundo a Defesa, que anunciou a mobilização de 300.000 reservistas, podem ser chamados para as fileiras os soldados rasos e suboficiais com até 35 anos, os oficiais subalternos até aos 50 anos e oficiais superiores até aos 55 anos de idade.

"Dá a impressão de que em alguns lugares consideram mais importante informar rapidamente do que desempenhar bem uma importante tarefa do Estado", disse Matviyenko, referindo-se a casos de mobilização de pais de famílias numerosas e de outros que não preenchem os critérios de seleção.

Sublinhou que tais excessos são "absolutamente inaceitáveis" e que considera "completamente justa" a reação negativa da sociedade aos mesmos.