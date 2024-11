A confirmação veio do Centro de Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra, cujo relatório refere que, dos falecidos, 320 foram devolvidos do lado russo da frente de Donetsk (leste do país), outros 89 da frente de Bakhmut (também na região de Donetsk, mas identificados como um teatro de combate separado) e que os outros 154 restantes estavam em centros forenses em território russo.

“As Forças Armadas da Ucrânia vão transferir os corpos repatriados e os restos mortais para instituições estatais designadas. Os representantes das forças de segurança e dos especialistas médicos identificarão as vítimas”, fez saber o Centro de Coordenação.

A anterior operação deste tipo ocorreu em 18 de outubro, quando a Ucrânia recebeu os restos mortais de 501 soldados que morreram em combate, na sequência da invasão russa, em fevereiro de 2022.