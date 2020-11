O Exército russo anunciou, esta quarta-feira, que as suas forças de paz tomaram o controleo do corredor de Lachin, cordão umbilical que une a Arménia com a região separatista azeirbajana de Nagorno Karabakh, após o acordo para pôr fim ao conflito assinado com Baku.

"Hoje, as unidades avançadas do contingente das Forças Armadas da Federação Russa assumiram o controlo do corredor de Lachin", anunciou o general russo Serguei Rudski, em comunicado.